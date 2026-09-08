VÍDEO | Víctor Hernán explica cómo hacer los ejercicios de Kegel, perfectos para fortalecer nuestro suelo pélvico

El fisioterapeuta indica que es muy importante reforzar nuestro suelo pélvico. Para ello, abre su consultorio para indicar cómo llevar a cabo unos ejercicios que nos ayudaran en ese cometido.

El suelo pélvico es una de las zonas de nuestro cuerpo más importantes, tanto en hombres como mujeres. Por ese motivo, el fisioterapeuta Víctor Hernán comparte varios ejercicios para reforzar nuestro suelo pélvico.

Hernán señala que para fortalecer esta zona se recomienda hacer los ejercicios de Kegel. "Yo lo conozco, cariñosamente, como la técnica corchete asterisco", explica, es decir "corchete, nos relajamos, asterisco, frenamos", indica. Esto se asemejaría a contraer la zona con si quisiéramos detener la orina o un gas.

"Cuando estamos haciendo esto lo que queremos es cerrar y, a la vez, ascender", añade. Víctor indica que para llevar a cabo estos ejercicios se puede empezar sentado, que es la posición intermedia. Aunque, como expone, "si tuvieseis problemas se empieza tumbado".

Para llevar a cabo estos ejercicios se debe estar concentrado. "Son cinco segundos de contracción y cinco segundos de relajación", indica. Así, "hacemos asterisco cerrando delante y detrás, y ascendemos un poco", explica. Hernán indica que, aunque pueda parecer raro, cuando se hace cobra sentido.

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