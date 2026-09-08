VÍDEO | Nacho García, al ver a un robot desplomarse en el plató de 'El Hormiguero': "Ya puede bailar lo que quiera, ahora es una roomba"

Ayer 'El Hormiguero' volvió de vacaciones con una espectacular coreografía con 14 robots y bailarines de carne y hueso. Sin embargo, antes del show los androides llegaron al plató un poco despistados.

Ayer 'El Hormiguero' volvió de vacaciones con una espectacular coreografía realizada por 14 robots humanoides junto a bailarines humanos.

El baile fue espectacular, pero la cosa no empezó del todo bien, ya que algunos robots se despistaron antes de entrar en el plató y uno de ellos directamente se desplomó al entrar.

"Ese último robot ya puede bailar lo que quiera, porque ahora es una roomba", comenta Nacho García, mientras que Dani Mateo va teniendo claro que los robots nos pueden sustituir: "Bailando a Pablo Motos y cayéndose al rey emérito".

El presentador, sin embargo, ve "humillante" que se pongan a los bailarines de carne y hueso en la parte de atrás, mientras que Mónica Cruz lo ve positivo, "para que se vea la diferencia y que no es lo mismo".

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