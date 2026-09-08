Francisco Cacho, a los que dicen "40 grados en septiembre han hecho toda la vida": "Cuando queréis dormir con 30 grados no lo pensáis, ¿no?"

Si eres de los que dicen con unas cañas que en septiembre siempre ha hecho calor, Francisco Cacho te explica todos los récords de temperaturas que se han batido en España durante estos primeros días del mes.

Francisco Cacho arranca su sección con un mensaje para aquellos que en sus redes sociales o cuando se van de cañas dicen que "40 grados en septiembre han hecho toda la vida": "Cuando estáis solos y vais a hacer la compra a las 17:00 de la tarde con las bolsas o queréis dormir con 30 grados por la noche en vuestra casa, no lo pensáis, ¿no?".

El meteorólogo de laSexta explica cómo estos primeros días de septiembre han batido los récords históricos de temperaturas. No solo se ha batido la temperatura más alta del año en España, con los 45,7 grados de El Granado (Huelva), sino que muchas ciudades, como Pamplona, Logroño, Barcelona, Albacete o Almería, entre muchas otras, han tenido el día de septiembre más caluroso desde que hay registros.

En ciudades como Pamplona y Logroño, explica Cacho, "estamos hablando de 40 grados cuando lo normal son 25 o 26". Se han llegado a activar los avisos rojos por calor en septiembre y, por primera vez en Baleares, se han superado los 40 grados.

Otras capitales, como Gijón o Madrid, han superado los registros para este mes de temperaturas durante la noche. En Canarias la última noche no han bajado de los 31 grados, lo que ya se considera noche infernal.

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