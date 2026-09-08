El fisioterapeuta Víctor Hernán explica por qué es tan importante el suelo pélvico, en vídeo

El experto indica que este conjunto de músculos y ligamentos son muy importantes debido a que participan, entre otras cosas, en la incontinencia urinaria, la respiración o la función sexual.

El fisioterapeuta Víctor Hernán visita Zapeando para hablar sobre una parte de nuestro cuerpo muy importante: el suelo pélvico. El fisioterapeuta indica que el suelo pélvico "es un conjunto de músculos y ligamentos que hacen como una hamaca", expone.

Estos están debajo de la pelvis y tienen una función de sujeción de la vejiga, el recto, el útero, en la mujer, y la próstata, en los hombres. "Participa tanto en la incontinencia urinaria como la fecal, la estabilidad lumbar, la respiración y la función sexual", añade.

Hernán expone que cuando hay una excesiva contracción del suelo pélvico se pueden originar contracturas y esto provoca mucho dolor. "Es un complejo muscular que si tiene sobreexceso de contracción es un problema y si tiene debilidad, también", indica.

En cuanto a los motivos por los cuales se debilita el suelo pélvico, el fisioterapeuta señala que los motivos son diversos. Así, el embarazo, el parto, la llegada de la menopausia por pérdida de masa muscular, la obesidad, tener mucha tos, el sedentarismo o una cirugía prostática puede debilitarlo.

Víctor expone que la debilidad del suelo pélvico es algo que afecta tanto a hombres como mujeres. El fisioterapeuta expone que cuando hay un problema de suelo pélvico se nota un dolor muscular punzante.

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