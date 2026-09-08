VÍDEO | Francisco Cacho dice lo que "llevaba mucho tiempo queriendo decir" sobre el tiempo de esta semana: "Llega el otoño de golpe"

"¡Mañana se acaba el calorazo!", celebra Francisco Cacho, que en este vídeo explica cómo una masa de aire polar hará bajar las temperaturas hasta 12 grados entre hoy y mañana, mientras que en el Mediterráneo se esperan fuertes lluvias.

Septiembre está batiendo todos los récords históricos de calor para este mes, pero Francisco Cacho viene con algo que "llevaba mucho tiempo queriendo decir": "¡Mañana se acaba el calorazo!".

Mientras los zapeadores lo celebran con cañones de confeti, el meteorólogo explica que "una masa de aire polar que llega desde Islandia hace que bajen las temperaturas en casi todo el país".

Algunas ciudades como Logroño o Pamplona van a perder 12 grados en apenas 24 horas. "Llega el otoño de golpe", comenta Cacho, que también señala que en Madrid caerán las temperaturas unos ocho grados.

El jueves por la mañana "incluso hará frío", ya que ciudades como Soria, Ávila o Teruel amanecerán con cinco grados.

De cara al fin de semana, "se recuperan un poco las temperaturas", si bien "no parece que subirán tanto como lo que tenemos ahora".

También vienen lluvias en Galicia y el Cantábrico con un frente que cruzará la península y llegará al Mediterráneo. En este sentido, Cacho recuerda que llevan semanas hablando de que "el Mediterráneo está muy caliente y cuando vengan las tormentas pueden ser muy fuertes". Por ello, pide precaución sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

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