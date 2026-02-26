El nuevo reto de Verdeliss
VÍDEO | Miki Nadal responde al reto de Verdeliss y se propone pasar 24 horas sentado: "Tengo el culo como una pandereta"
En pleno reto de Verdeliss, que en el escaparate de una tienda se ha propuesto correr en una cinta durante 24 horas seguidas, Miki Nadal se convierte en 'Verdeluis' y afronta un desafío más de estar por casa.
Después de ser capaz de correr siete maratones, en siete continentes, en siete días, Verdeliss se plantea un nuevo reto aún más difícil: correr en una cinta durante 24 horas seguidas. La atleta inició este desafío ayer a las 19:00 en el escaparate de una conocida tienda de Madrid.
"Es como ir al zoo, pero si le tiras cacahuetes, en vez de comérselos te hace una receta foodie para Instagram", comenta Iñaki Urrutia en el vídeo sobre estas líneas.
Dani Mateo incluso tiene el eslogan de este mitad reto deportivo, mitad campaña publicitaria: "Comparado con ella eres un despojo, pero también tenemos zapatillas para ti".
En Zapeando responden al reto de Verdeliss y se proponen romper otro récord: el de estar 24 horas seguidas sentado. Así lo hace Miki Nadal, 'Verdeluis', que tras más de 23 horas en su sillón asegura que ha hecho sus necesidades en un pañal y "ya hace cojín".
Tras sobrepasar las 24 horas, 'Verdeluis' le dedica su récord a "todas las personas que dijeron que no llegaría a nada en la vida", para justo después volverse a sentar porque está "reventado".
