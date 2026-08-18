VÍDEO | El veterinario Víctor Algra explica si podemos dar helados a nuestros perros

Con el aumento de las temperaturas un buen recurso es disfrutar de un helado. Pero ¿nuestras mascotas también pueden disfrutar de este delicioso alimento? Descubre la opinión del veterinario en el vídeo principal.

El calor del verano no solo afecta a los humanos. Nuestras mascotas también sufren los estragos de las altas temperaturas y, por eso, buscan la sombra para poder refrescarse. Los humanos, como señala Maya Pixelskaya, "los humanos contamos con una ventaja: los helados". "¿Podemos compartirlos con ellos?", plantea la zapeadora al veterinario Víctor Algra.

El veterinario indica que podríamos darles helados a nuestros perros, "pero no todos los helados ni compartir nuestro cucurucho". Algra expone que se puede hacer como parte de un enriquecimiento ambiental que les proporciona estimulación y ocupación, "más que como mecanismo de que estén fresquitos".

"Congelar alimento es muy útil hacerlo con mordedores rellenables de premios que cuentan con esta posibilidad", añade. Algra indica que un helado "puede aportarles algo de frío, resultarles agradable y aportar agua", explica.

A pesar de ello, advierte que es importante tener en cuenta la composición de este y sus calorías. "Todos estos extras no deberían superar el 10% de las calorías diarias", concluye.

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