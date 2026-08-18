VÍDEO | Maya Pixelskaya señala el "punto de no retorno" que han alcanzado Lamine Yamal e Inés García

La influencer ha subido a sus redes una foto mostrando su look y su pareja no ha dudado en dejar un comentario en la imagen. Pero este no es el único gesto que muestra la felicidad de la pareja.

Lamine Yamal y su pareja, la influencer, Inés García, siguen dando que hablar. Tras haber superado los rumores de crisis, muestran, cada vez que pueden, que son una pareja muy bien avenida.

Como cuenta Maya Pixelskaya, la influencer ha subido a sus redes sociales una fotografía mostrando su look y, entre los mensajes que ha recibido, se puede leer uno de su pareja en el que le dice: "Guau, qué mujer tan preciosa".

"Ha usado muchas 'w' para enfatizar lo preciosa que és", señala la zapeadora. "¿Soy yo o, seguramente, le está escribiendo eso mientras está la chavala al lado?", señala Quique Peinado. "¡Gírate y díselo, Lamine!", añade el zapeador.

Maya indica que la pareja ha llegado "a un punto de no retorno" porque, han decidido vestirse a juego. En otra fotografía se puede ver que el jugador lleva una sudadera celeste a la cintura, a juego con la que lleva Inés.

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