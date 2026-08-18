No, la cerveza no hidrata: la enfermera Esther Gómez recuerda que para ello "la bebida de referencia sigue siendo el agua"

La enfermera Esther Gómez nos explica en Zapeando los peligros de abusar del alcohol en el chiringuito, la importancia de hidratarse con agua y cómo actuar si estamos ante una intoxicación etílica.

Aunque no lo parezca, en los chiringuitos también pueden surgir urgencias, desde los atragantamientos hasta las intoxicaciones etílicas.

Precisamente de esto nos habla la enfermera Esther Gómez, que desmonta el mito de que la cerveza hidrata. "Es verdad que la cerveza contiene agua, pero también contiene alcohol, que puede aumentar la pérdida de líquidos, alterar nuestra percepción de la sed, empeorar la capacidad del organismo para enfrentarse al calor y nos pone un poquito atontados", explica la experta.

"Si queremos hidratarnos, la bebida de referencia sigue siendo el agua", afirma Esther, que recomienda beber con moderación y siempre alternarlo con agua.

Si a pesar de todo, la cosa va más allá y alguien acaba con una intoxicación etílica, Esther indica que "lo primero es valorar el estado de la persona": "Si está despierta, responde con normalidad y simplemente ha bebido de más, hay que dejar que vaya tranquilizándose", comenta.

En este sentido, recuerda que "no hay ningún remedio para bajar rápidamente el alcohol", ni el café, ni la ducha fría, ni hacerle caminar.

Si finalmente la persona con la intoxicación se encuentra somnolienta, vomita repetidamente y su respiración es extraña o tiene convulsiones, habría que llamar al 112. Si está inconsciente, pero aún respira, habría que colocarle en la posición lateral de seguridad para evitar que se ahogue con el vómito.

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