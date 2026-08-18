¿Por qué montan los perros? Víctor Algra aclara este llamativo comportamiento, en vídeo

Zapeando abre la 'Peludopedia' para que el veterinario Víctor Algra comparta algunas curiosidades sobre el comportamiento de nuestras mascotas.

Algunos perros tienen una costumbre un tanto extraña y que puede incomodar, como señala Quique Peinado: "Montar a todo lo que pillan, desde una almohada hasta un peluche". "¿Por qué esa afición?", pregunta el zapeador al veterinario Víctor Algra.

El veterinario señala que la monta "puede estar relacionada con una conducta sexual, pero no se da exclusivamente por esto y pueden seguir haciéndolo tras la esterilización". Así, estas montas pueden aparecer durante el juego, en situaciones de mucha excitación "y también está relacionado con el estrés o la ansiedad".

"Lo importante va a ser fijarse en el contexto en el que aparece para poder determinar por qué está pasando esto", añade. Algra expone que cuando lo hacen es preferible no hacer mucho caso a ese comportamiento, "porque, a veces, podemos estar reforzando la conducta".

Víctor indica que cuando los perros montan, "no necesariamente quiere decir que quieran tener un momento de pasión, sino que nos pueden estar diciendo 'estoy tan revolucionado que ya no sé qué hacer'", concluye.

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