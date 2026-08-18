VÍDEO | Esther Gómez explica cómo hacer la maniobra de Heimlich ante un atragantamiento: Isabel Forner y Miki lo muestran paso a paso

Esther Gómez nos habla de peligros en los chiringuitos, como puede ser el atragantamiento. Para ello, nos muestra con la ayuda de Isabel Forner y Miki Nadal cómo actuar ante esta circunstancia límite.

La enfermera Esther Gómez habla hoy de esas urgencias que pueden surgir en los chiringuitos, entre ellas los atragantamientos. En España se estima que unas 3.500 personas mueren cada año atragantadas, 10 al día.

Para ello, la experta nos enseña cómo actuar cuando vemos que alguien se está atragantando. El primer paso sería colocarse detrás de la persona y, ligeramente inclinada hacia adelante, darle cinco golpes enérgicos entre los omóplatos y hacia arriba, observando después de cada uno si la obstrucción se ha resuelto.

Si no funciona, hay que pasar a realizarle la maniobra de Heimlich. Para ello le rodeamos con los brazos, colocando las manos donde acaba el tórax, por encima del ombligo y por debajo del extremo inferior del esternón, y hacer presiones fuertes y hacia arriba, como nos muestra Isabel Forner y Miki Nadal en el vídeo sobre estas líneas.

Si el atragantamiento nos ocurre cuando estamos solos, habría que utilizar una silla. En el caso de que no funcione la maniobra de Heimlich, habría que llamar al 112 y pedir ayuda. La maniobra habría que repetirla hasta que el objeto salga, llegue la ayuda o la persona pierda el conocimiento, en cuyo caso habría que iniciar la RCP.

Lo que no se puede hacer es meter los dedos a ciegas para sacar el objeto porque se podría introducir más hacia adentro. Solo se puede retirar el objeto "si lo estamos viendo claramente y con seguridad", explica Esther.

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