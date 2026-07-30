VÍDEO | Un vehículo adelanta a un ciclista a toda velocidad y así se justifica: "Me estoy muriendo de ganas"

Un ciclista es adelantando, a gran velocidad, por un vehículo. Cuando llega a su altura, le reprocha la peligrosa maniobra. Lo que seguro no espera es la respuesta del conductor.

Maya Pixelskaya presenta un vídeo que se ha viralizado en redes sociales debido a la cómica situación que presenta. Como cuenta la zapeadora, la historia "podría ser la última de '2 Fast 2 Furious'".

"Todo comienza cuando un coche adelanta a toda velocidad a una bici", expone Maya. El ciclista, que está grabando la escena, alucina cuando el vehículo le adelanta. Cuando llega a su altura, le hace un gesto con la mano y le pregunta: "¿A qué venía eso? ¿Por qué me pasas volando de esa manera, hermano?". El conductor baja la ventanilla y responde: "¿Qué quieres decir?".

El ciclista le pregunta, entonces, el motivo por el que ha pasado tan rápido por su lado. El conductor, entonces, le hace una confesión que, con toda seguridad, el ciclista no espera: "Tío, necesito hacer caca, no te voy a mentir, me estoy muriendo de ganas". Esto provoca que el ciclista comience a reirse y no puede evitar chocar puños con el conductor. "Está bien, tómate tu tiempo", le dice.

Los zapeadores no pueden evitar aplaudir la disculpa del conductor. "Este es el secreto mejor guardado de la Formula 1, que cada piloto se come como 30 kiwis antes de cada carrera", comenta Virginia Riezu.

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