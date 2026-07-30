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Una madre vuelve a sentir la mano de su hija fallecida gracias a un trasplante

La extremidad de la joven fallecida fue trasplantada a una persona que la necesitaba, protagonizando este encuentro lleno de emoción captado por Aruser@s Fresh.

Una madre vuelve a sentir la mano de su hija fallecida gracias a un trasplante

En Aruser@s Fresh recuperamos este vídeo de cómo una madre que perdió a su hija consiguió volver a sentir su mano de una forma inesperada gracias a un trasplante que permitió que esa extremidad siguiera formando parte de otra vida.

"De forma que ahora la madre está estrechando la mano de su hija que lleva otra persona", explicaba Alfonso Arús en plató al conocer esta emotiva historia.

Tras la intervención, las dos mujeres pudieron conocerse en un encuentro cargado de emoción. Un momento único en el que la madre pudo volver a tocar la mano de su hija y descubrir cómo un gesto de generosidad había creado un vínculo entre ellas.

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