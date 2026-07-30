VÍDEO | María José Gómez y Verdú 'sentencia' la boda de Susanna Griso y Luis Enríquez: "La mente de él estaba en 'barra libre y fiesta'"

La experta en etiqueta indica que la boda de la periodista y el empresario es un claro ejemplo de que la mente de la mujer y el hombre "funcionan de manera diferente".

Uno de los temas más comentados esta semana ha sido la boda entre Susanna Griso y Luis Enríquez debido al estilismo escogido por el novio: una guayabera de color rosa. Y, como era de esperar, los zapeadores no han dudado en preguntar su opinión sobre esta elección a María José Gómez y Verdú, experta en protocolo y etiqueta.

Maya Pixelskaya señala que los novios escogieron un estilo informal bohemio. María José no duda en mojarse y expone que este enlace "es un claro ejemplo de cómo la mente de la mujer y del hombre funcionan de manera diferente". El comentario, provoca las risas de los zapeadores.

"Susanna le explicó lo que era un boho-chic, pero la mente de él estaba en 'barra libre y fiesta'", se explica. "El resumen es la imagen de ella vestida espectacular, que sigue el código de etiqueta, y él, pues bueno, iba de fiesta", añade.

Sobre si hay colores prohibidos en las bodas de estilo boho-chic, María José señala que se pueden usar todos los colores excepto el negro, que se deja para funerales y eventos más festivos nocturnos, y el blanco, reservado a la novia. Esto podría cambiar si en la invitación, propiamente, se dice que se debe llevar un estilo ibicenco que si permitiría usar el color blanco.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido