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El invento definitivo para no perderte ni un minuto de la película: pantallas en los baños del cine

¿Y si te entra un apretón en mitad de la película? Algunos cines de Suiza han encontrado una solución para que los espectadores puedan ir al baño sin perderse nada de la trama.

El invento definitivo para no perderte ni un minuto de la película: pantallas en los baños del cine

En Aruser@s Fresh recuperamos uno de los virales más comentados de la temporada. Alfonso Arús planteaba una situación que todos los espectadores han vivido alguna vez: estar disfrutando de una película y tener que levantarse justo en el momento más importante.

La solución llega desde algunos cines de Suiza, donde han instalado pantallas en los baños para que los espectadores puedan seguir viendo la película mientras hacen una pausa. "Un gran invento", coincidían los tertulianos de Aruser@s, aunque con una duda: quizá haya quienes "no querrían levantarse del trono".

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