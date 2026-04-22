VÍDEO | La tierna reacción de una bebé que no se encuentra el ombligo: "Nacen tan enganchados al móvil que piensa que es un puerto USB"

No importa la edad que tengamos, si perdemos algo nos molesta. Es lo que le pasa a esta bebé, que pierde su ombligo en varias ocasiones, pero que se alegra un montón cuando lo encuentra.

Cuando somos mayores, nos da muchísima rabia perder el móvil, las gafas o las llaves, pero habría que imaginarse cómo es esa sensación si eres una bebé y lo que te ha desaparecido es el ombligo.

Así lo muestra un vídeo que se ha hecho viral en redes donde una bebé se enfada cada vez que no encuentra su ombligo, mientras se parte de risa cuando su madre se lo 'encuentra'.

"La gente a veces se pregunta: ¿para qué sirve el ombligo? Pues para esto, y de mayor para hacerte un jersey con las pelusas", comenta María Gómez en el vídeo sobre estas líneas.

Nacho García, por su parte, opina que quizá la niña está tan interesada en su ombligo porque "los niños de ahora nacen tan enganchados al móvil que se piensa que es un puerto USB".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.