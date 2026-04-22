Juan Sanguino, sobre la crisis de Aitana y Plex. "Él puede hacer los challenges del Cola Cao en casa, pero ella es una estrella del pop"

Tras confirmarse que no hay ruptura entre Aitana y Plex, Juan Sanguino explica de dónde venían los rumores de crisis y se posiciona del lado de la cantante, pues considera que el trabajo del influencer es "tirarse un pedo al aire con un mechero".

Juan Sanguino hace su repaso semanal de las portadas de la prensa del corazón, que en esta ocasión vienen protagonizadas por la confirmación de que no hay ruptura entre Aitana y Plex.

La pareja acalla así los rumores que hablaban de crisis porque, apunta Sanguino, "Aitana quiere que Plex le haga más caso porque está muy liado con su trabajo". "Yo flipo, porque si hay alguien que está ocupada en esa pareja, ya te digo yo que no es Plex", comenta el experto, para el que el trabajo del influencer es, básicamente, "tirarse un pedo al aire con un mechero".

"En el mundo en el que vivimos puede que monetice más él el pedo, que Aitana el concierto", comenta Dani Mateo, mientras que Sanguino añade que "él puede hacer los challenges del Cola Cao en su casa, pero ella es la estrella del pop español".

Dani cree que la cantante "debe estar harta de los amigos" de Plex, mientras que Juan opina que ella "es una chica que se adapta bastante al estilo de vida de sus parejas".

Por otro lado, Aitana y el influencer han puesto punto final a los rumores con una cena romántica con ataque de risa incluido que escenifican Virginia Riezu y Nacho García en el vídeo sobre estas líneas.

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