VÍDEO | Necko Vidal sentencia el festival Coachella: "Ya no es lo que era"

El músico indica que el festival nació como una manera de protestar contra el monopolio de Ticketmaster y las entradas costaban unos 50 dólares diarios.

El pasado domingo finalizó el popular festival musical Coachella. Este, además de contar con actuaciones memorables, también se ha convertido en un escaparate de looks. El músico Necko Vidal visita Zapeando para hablar sobre este popular evento y, como señala, "abrir un melón polémico": ¿es Coachella lo que era?

El violinista tiene claro que "ya no es lo que era". "Habla como un viejoven", apunta Virginia Riezu. Necko puntualiza su afirmación indicando que "se ha reinventado". El músico explica que se creó "como una protesta contra el monopolio de Ticketmaster y una apuesta a un festival alternativo para gente con looks cuestionables y escuchando cosas raras".

En ese momento, las entradas no costaban más de 50 dólares por día, algo que ahora es impensable antes los precios elevados del festival. "Ahora lo importante no es solo la música sino el momento viral y la narrativa", añade. Riezu señala que, actualmente, una entrada para los tres días del festival tiene un coste mínimo de 500 dólares. "Una VIP a partir de 1.000 dólares", añade.

"Hay un cambio a nivel de pasta muy fuerte", señala, y esto, como indica, se puede resumir en los tres platos fuertes de la última edición del festival: Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Karol G. Como apunta Vidal, son "tres maneras de entender el pop hoy en día".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.