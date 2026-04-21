La previsión del tiempo de Francisco Cacho para esta semana, en vídeo: calor histórico y vuelve la lluvia
En algunas zonas de España será el día de abril más cálido desde que hay registros. En otras, vuelven las lluvias. Pero ¿qué ocurrirá en el resto de la semana? Francisco Cacho lo explica en este vídeo.
Francisco Cacho, que ya está empezando a recibir las primeras quejas por el calor, comparte en Zapeando su previsión del tiempo para los próximos días. Hoy, señala, "ya está lloviendo en el oeste de la península", incluida la Feria de Abril. Además, hay ocho comunidades con avisos de tormentas, sobre todo en el centro de Cataluña.
Por otro lado, en algunas zonas de nuestro país, como Zaragoza, Pamplona o Guadalajara, "puede ser el día de abril más cálido desde que hay registros".
En algunos casos, estamos hasta 12 grados por encima de las temperaturas habituales para esta época. Como ejemplo, en Madrid hay 30 grados, cuando lo normal serían 18.
Hoy, sin embargo, será el día más caluroso de la semana. A partir de mañana, las temperaturas bajarán y subirán, siempre por encima de lo normal, aunque no llegarán al calor de hoy. A partir del viernes volverán a bajar y podríamos tener algunas lluvias.
