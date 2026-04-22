Necko Vidal repasa los momentos más virales de la actuación de Justin Bieber en Coachella, en vídeo

El artista fue uno de los cabeza de cartel del festival. Su actuación era una de las más esperadas, pero el artista decidió tomar una decisión creativa que generó una gran polémica.

Una de las actuaciones más esperadas de la última edición del Festival Coachella fue la de Justin Bieber. Como señala Necko Vidal, el artista "es un fenómeno que hemos visto crecer en directo porque él empezó como niño de YouTube".

Ahora, como expone el músico, es una "figura más madura y, por no decirlo, bastante más perjudicada". Esto ha quedado patente en su actuación en el festival. María Gómez cuenta que, en una de sus actuaciones, por ejemplo, se dedicó a pinchar vídeos de YouTube "con todo su papo".

Necko expone que esto generó polémica ya que puso alguno de sus viejos vídeos y se puso a cantar encima. Como el cantante comenzó subiendo vídeos a dicha red social, muchos han interpretado esa acción en Coachella "como un guiño a sus orígenes". "Creo que no tenía muchas ganas de currar ese día", opina Vidal, "lo cual es lícito".

Otro de los momentos destacados de su actuación fue cuando subió a la también cantante Billie Eilish al escenario. La artista se ha declarado fan del artista y no pudo evitar emocionarse al acompañarlo. "Es una 'Belieber' claramente", añade Quique Peinado. "Es como si a mí me sube Xuxa al escenario", comenta Dani Mateo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.