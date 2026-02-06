Rosa, ganadora del bote de Pasapalabra, revela cómo y desde cuándo lleva preparándose para el concurso: "Vi hasta 3.000 roscos"

Apenas un día después de presenciar cómo Rosa se hacía con el histórico bote de Pasapalabra, la concursante con más trayectoria en el programa conversa con los colaboradores de Zapeando y revela en este vídeo algunas anécdotas y datos curiosos.

Rosa Rodríguez se llevó este jueves el bote más alto de la historia de Pasapalabra (más de 2,7 millones de euros) convirtiéndose también en la concursante más longeva, con 307 programas. Ni casi veinticuatro horas después de ese momento, habla con Zapeando de cómo se siente al "ser millonaria", tal como bromean los colaboradores.

Tras confesar que aún está en estado de shock y de cómo supo esa última pregunta del rosco, Rosa nos confiesa en esta entrevista cómo se ha preparado para el concurso: "¿Cuánto tiempo le dedicabas? ¿Es cierto que ya llevabas dos años y medio preparándote cuando te presentaste al casting?", le pregunta María Gómez.

"Tomé la decisión de que quería llegar a presentarme al concurso por diciembre de 2020, pero empecé realmente a prepararme en febrero o en marzo de 2021y hasta mayo de 2023 no me presenté al casting. Para entonces, ya llevaba un buen bagaje y luego, hasta que finalmente llega esa llamada, que no sabía si iba a llegar, seguía dándole duro, con muchas horas de trabajo, pero yo tenía la fe de que en algún momento iba a tener la oportunidad de ponerme detrás de ese atril", explica la concursante.

Los colaboradores querían saber más de cómo había sido esa rutina de trabajo. Por ejemplo, le pregunta Dani Mateo, "tú acababas de grabar el programa y ¿cuántas horas te reservabas para estudiar? ¿Cómo lo hacías? ¿Ibas a Wikipedia?", bromea.

"Esa es la parte más difícil de Pasapalabra, que es saber. El saber enciclopédico, todo lo que es el conocimiento del mundo es infinito. Y ahí tienes que tener una cabeza muy fría, de decir que nunca voy a llegar a todo, pero más o menos conseguir afinar las preguntas que creo que los guionistas podrían algún día preguntar. Te estudias un montón de cosas improbables", confiesa Rosa.

Además, cuenta que cuando llegó la pandemia se quedó sin trabajo, entonces pasaba muchas horas en casa: "Estaba 12 horas, de 8 a 20:00, mirándome roscos antiguos de todas las etapas anteriores del programa. Me vi los 3.000 roscos que pude encontrar en una página web. Y una vez que terminé con eso, pasé a la siguiente fase, que ya había vuelto al trabajo, y estudiaba antes y después de irme a trabajar. Empecé a estudiar mucho el diccionario en paralelo".

Y una vez, añade Rosa, que consideró que tenía la base suficiente con el diccionario ("al final, de las 25 preguntas, 23 casi siempre son del diccionario", subraya la concursante), empezó a estudiar "locamente todas las preguntas y datos absurdos que algún día crees que te pueden preguntar".

"Como cualquier concursante de Pasapalabra, tenemos un montón de datos que parecen irrelevantes, que son absurdos y que nunca nos llegaron a preguntar. Pero, en este caso, me tocó ese jugador [la última pregunta que respondió y que le dio ese fantástico bote], que conocía justamente por intentar desentrañar la mente de los guionistas. Pero eso solo se consigue si conoces muy bien el programa y conoces muy bien los roscos", detalla y finaliza Rosa, ante las felicitaciones y la admiración de todos y cada uno de los colaboradores de Zapeando.

