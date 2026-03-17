'Torrente Presidente' arrasa en la taquilla: suma un millón de espectadores tras solo cuatro días en los cines

La sexta entrega de la saga creada, dirigida y protagonizada por Santiago Segura ya es la película española con mayor recaudación del año, acaparando el 70% de la taquilla nacional.

'Torrente Presidente', la sexta entrega de la célebre saga creada, dirigida y protagonizada por Santiago Segura y que cuenta con la participación de Atresmedia, ha alcanzado en tan solo cuatro días un millón de espectadores y es ya la película española con mayor recaudación del año tras estrenarse el pasado viernes 13 de marzo exclusivamente en cines de toda España.

Las cifras de estos cuatro días representan alrededor de un 70% del total de la taquilla nacional, que gracias al impulso generado por el estreno de 'Torrente Presidente', han convertido este pasado fin de semana en el de mayor recaudación total en los cines españoles desde 2019.

'Torrente Presidente' también es el mejor estreno de una película española de los últimos 11 años; es el mejor estreno de una comedia +16 (cine español e internacional) de la historia; y es también el cuarto mejor estreno de cine español de la historia.

Cartel de 'Torrente Presidente'

'Torrente Presidente' es la última colaboración entre Atresmedia y Santiago Segura. A lo largo de su fructífera relación han estrenado éxitos de taquilla como las últimas entregas de 'Torrente', sagas como 'Padre no hay más que uno' y '¡A todo tren!' y títulos como 'Vacaciones de verano' y 'Sin rodeos'. Santiago Segura y Atresmedia continuarán colaborando en próximos proyectos.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.

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