Pilar Vidal compara su rutina mañanera con la de Cindy Crawford: "Lo más importante para mí es evacuar, si no, no estoy simpática"

Pilar Vidal asegura al respecto que se trata de "una rutina barata para ser Cindy Cfrawford". Además, le llama la atención que "se pone crema antes de ducharse".

La actriz y modelo estadounidense Cindy Crawford ha mostrado recientemente en las redes sociales su rutina mañanera, en la que muestra cómo se levanta a las 6:00, se aplica productos de belleza en la cara y sale a dar un paseo descalza a partir de las 7:00 para "conectar con la tierra".

Pilar Vidal asegura al respecto que se trata de "una rutina barata para ser Cindy Cfrawford". Además, le llama la atención que "se pone crema antes de ducharse".

Ante estas imágenes, Pilar Vidal compara su rutina mañanera con la de Cindy Crawford: "Por la mañana, lo primero que hago es tomar café, si no, no soy persona".

Pero hay algo aún más importante para que Pilar Vidal pueda arrancar bien el día. "Lo más importante para mí es evacuar, si no, no estoy simpática". "Si no me da tiempo, ese día ya no soy simpática", concluye.

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