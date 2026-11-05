Bob Dylan visita al papa León XIV y su look se vuelve viral: "Parece un adolescente gótico al que han obligado a visitar al yayo"

Las redes no han pasado por alto el look de Bob Dylan con el que ha visitado al papa al Vaticano. Le comparan con el emperador de Star Wars, pero a María Gómez le recuerda al día que "Justin Bieber fue a ver a Dani Mateo a la radio".

Le comparan con el emperador de Star Wars

El papa León XIV ha recibido en el Vaticano a Bob Dylan. Un encuentro como cualquier otro, si no fuera por el look del cantante, que iba vestido todo de negro y llevaba una sudadera con la capucha puesta.

"Parece un adolescente gótico al que sus padres han obligado a visitar al yayo", comenta María Gómez sobre el atuendo de Dylan, que se ha convertido en viral.

A mucha gente el look de Dylan le ha recordado al malvado emperador de Star Wars: "Así visto, parecía que quería traer al papa al lado oscuro", señala Iñaki Urrutia.

Dada su edad, Quique Peinado apunta que ambos podrían haberse peleado, pero "con bastón láser en lugar de sable láser". Dani Mateo, sin embargo, no le recomienda a Dylan pelearse con el papa porque "es el mejor del mundo repartiendo hostias".

A María Gómez, por su parte, el look del músico le recuerda a cuando "Justin Bieber fue a ver a Dani Mateo a la radio".

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