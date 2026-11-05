VÍDEO | Dani Mateo reacciona a la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa: "Qué pena que no estuviera en el Barça"

Zapeando analiza el anuncio de Cristiano Ronaldo de dejar oficialmente la selección portuguesa. Mientras Iñaki Urrutia afirma que "ya le estaban diciendo cosas a él", Quique Peinado lo considera su ídolo porque "se ha jubilado".

Cristiano Ronaldo ha anunciado su retirada oficial de la selección de Portugal. Lo ha hecho con un vídeo en el que recordaba su paso por el combinado nacional y agradecía el apoyo recibido.

"Yo creo que ya le estaban diciendo cosas a él", reacciona Iñaki Urrutia, mientras que Quique Peinado expresa su admiración por el astro portugués porque "cualquier persona que se jubile es mi ídolo".

Como reconocido aficionado del Barça, Dani Mateo reconoce que CR7 es "el mejor jugador portugués de todos los tiempos".

"Qué pena que no estuviera en el Barça, porque todo lo que le odio ahora sería amor", sentencia el presentador de Zapeando.

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