VIDEO | Dani Mateo reacciona al apagón de La Palma: "Ahora en lugar de una hora menos, en Canarias tienen ¡un apagón más!"

La isla de la Palma sufrió un apagón general este lunes. Durante 4 horas estuvieron sin luz en la isla canaria. Con esta y otras catástrofes, nos visita en el programa el experto en emergencias, Samuel Santamaría.

Este lunes en la isla canaria de La Palma sufrieron un apagón general que dejó a los isleños cuatro horas sin luz. Con esto, imposible no acordarse del famoso apagón general del año pasado.

¿Cómo podemos prepararnos si esto o algo parecido se repite?

En el programa de hoy nos visita el experto en supervivencia urbana, Samuel Santamaría, que aunque difiere mucho en los pelos con el presentador, nos viene con un kit de supervivencia urbana.

"¿Ves a la gente preparada para una situación de emergencia o no das un duro por nosotros?" pregunta Dani Mateo al experto.

Y es que, para Samuel Santamaría "vivimos en un sociedad que da las cosas por sentadas, la luz, la sanidad, el Internet...". Pero para cuando eso falla, el experto tiene preparado un kit básico de supervivencia urbano que puedes leer en este enlace.

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