VÍDEO | Quique Peinado alucina con el rosario que ha llevado Georgina Rodríguez a la MET Gala: "Es lo que Cristo quería"

La futura esposa de Cristiano Ronaldo llevó un espectacular diseño de Ludovic de Saint Sernin inspirando en la Virgen de Fátima, pero lo más impresionante de su look fueron sus complementos.

Este lunes se celebraba en Nueva York la aclamada MET Gala. Como es habitual, todos los invitados lucieron sus mejores estilismos para cumplir con el 'dress code' establecido que, en esta ocasión, fue 'Costume Art' o 'el cuerpo como obra de arte'. España tuvo presencia este año gracias a la influencer Georgina Rodríguez.

La pareja de Cristiano Ronaldo se puso un traje azul celeste que estaba inspirado en la Virgen de Fátima del diseñador Ludovic de Saint Sernin. Como señala Quique Peinado, Rodríguez es muy devota de esta virgen, pero, lo más llamativo de su look no fue esta inspiración.

La influencer llevaba, entre sus complementos, un impresionante rosario diseñado por ella misma valorado en siete millones de euros. "Es lo que Cristo quería", comenta Peinado. El zapeador cuenta que este objeto devocional diseñado por la joven "es sencillo como todo en ella: oro blanco de 18 kilates, cinco perlas naturales, 53 diamantes en la cadena y 11 diamantes en la cruz de diferentes kilates". El rosario, además, incluye una medalla "con la imagen de la virgen y, por detrás, los nombres de su familia".

"¡Vaya rosario!", comenta Nacho García, "con eso rezas y baja Dios y te dice '¿has llamado?'". Dani Mateo, por su parte, quiere hacer una advertencia a Georgina: "Solo espero que el cielo no exista porque te va a parecer una mierda".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.