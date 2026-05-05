De Katy Perry a Cardi B: Nacho García analiza los looks más extravagantes de la MET Gala 2026, en vídeo

Nueva York, como es habitual, ha acogido uno de los eventos más destacados del mundo de la moda y el zapeador, de nuevo, se convierte en crítico para exponer los estilismos más extraños de la gala.

Nacho García cambia su silla en la mesa de Zapeando por el pantallón para comentar los looks más extravagantes de la MET Gala 2026. El primer estilismo de su listado es el de Katy Perry, "que está ahí que si se la ve o no se la ve".

"Es muy difícil reconocerte si te plantas en la cara la coquilla de Terminator", le reprocha el zapeador, "tiene que oler eso a microchip sudado". El siguiente look es el de Heidi Klum, "que lleva el mejor look de la noche, no sé qué porcentaje de agua y arena ha usado para hacérselo".

La modelo, como se puede ver en las imágenes, parecía una estatua de mármol y, como indica García, "con ese vestido te puedes pasar una tarde graciosísima en el cementerio de tu barrio". También tiene hueco en su selección Cardi B.

Nacho aconseja a la rapera ir "al dermatólogo". Y es que el vestido de Cardi B estaba lleno de volúmenes incomprensibles que, para Nacho, se parece a verrugas. El siguiente look que analiza es el de Jordan Roth ya que, como afirma García, su vestido "deja más preguntas que respuestas".

El productor de teatro llevaba un vestido que incluía una especie de maniquí que le abrazaba por la espalda. El último estilismo que ha elegido es el de Janelle Monáe debido a que su vestido estaba invadido por el musgo. El vestido, además, está compuesto por una maraña de cables. "Todos los hombres tenemos un cajón de esos en casa", concluye.

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