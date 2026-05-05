Del "roba cholitas" al "conquistador de señoras": así se presenta la nueva 'boy band' de Cris Beltrán que quiere arrasar en Bolivia

"Si estos son el futuro de Bolivia, un saludo a Bolivia desde aquí", reacciona Quique Peinado, que en este vídeo ironiza al ver cómo se presenta la nueva 'boy band' de Cris Beltrán, que promete arrasar con su cumbia folklórica.

Hoy Zapeando vive un 'momento cumbre' ante el surgimiento de la nueva 'boy band' de Cris Beltrán "que viene dispuesta a arrasar musicalmente... en Bolivia", según Quique Peinado.

Jilguerito Mamani, "el conquistador de señoras"; Huacani Tiburcio, "el roba cholitas", o Celestino, "alianza más celestial", conforman esta nueva formación de "cumbia folklórica" que se definen como "los más talentosos, el futuro de Bolivia".

"A las cholitas no sé si las van a tener locas, pero Anna Wintour ya les ha invitado a la Met Gala del año que viene y el tema va a ser 'a que no hay huevos'", reacciona Maya Pixelskaya.

"Si estos son el futuro de Bolivia, un saludo a Bolivia desde aquí", ironiza Quique Peinado, que le manda su apoyo al país: "Estamos con vosotros, amigos".

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