VÍDEO | ¿Por qué los mapaches lavan la comida? El veterinario Víctor Algra explica este curioso comportamiento

Estos animales, como cuenta el veterinario, a pesar de su aspecto simpáticos son una de las mayores especies invasoras de nuestro país. Algra explica que se pusieron de moda en España en los años 90 como mascota exótica.

El veterinario Víctor Algra visita Zapeando para hablar sobre especies invasoras, en concreto de un animal que, aunque tenga un aspecto muy simpático, se ha convertido en una de las mayores especies invasoras de nuestro país: el mapache.

El animal llegó a España en los años 90 como animal de compañía, pero, su presencia, ya supone un problema. Algra señala que, a pesar de su aspecto divertido, son animales salvajes y pueden llegar a ser agresivos. "La gente los metió en su casa con más ilusión que conocimiento y luego acabaron abandonándolos", indica el veterinario.

"Son muy voraces y comen de todo", indica Víctor: "Huevos, polluelos de aves, peces... para el ecosistema, mal". Además, también pueden transmitir enfermedades a los humanos como la rabia o una lombriz intestinal a través de sus heces, así como otras enfermedades que podrían afectar a otros animales.

Algra explica que desde el año 2013 están prohibidos en España, "pero entre 2007 y 2018, solo en la Comunidad de Madrid, se capturaron más de 800 mapaches". Las cifras no mejoraron ya que en 2022 "volvieron a capturarse 131 ejemplares". El veterinario señala que estos animales, a pesar de ser los responsables de diversos daños al entorno, también son las víctimas de las acciones irresponsables de los humanos.

Estos animales tienen una curiosa costumbre: parecen lavar la comida. Víctor cuenta que los mapaches no lo hacen por higiene "sino para aumentar la sensibilidad al tacto en sus patas". Al humedecerse la piel, esta se vuelve más sensible y flexible, y pueden percibir mejor todos los detalles.

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