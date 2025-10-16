VÍDEO | Quique Peinado alucina con el caballo que le han regalado al papa: "León XIV es Gandalf el Blanco"

El sumo pontífice ha sido obsequiado con un espectacular pura sangre de color blanco que será subastado con fines benéficos. No te pierdas la reacción de los zapeadores al regalo en el vídeo principal.

Hace unas semanas, un grupo de moteros cristianos regalaron al papa León XIV una espectacular motocicleta. Pero, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, ese regalo ha quedado opacado por el último obsequio que ha recibido el sumo pontífice: un caballo.

"Es un pura sangre árabe de 12 años que se llama Protón", explica Quique Peinado. "Ese papa, por el Vaticano, subido en ese caballo es Gandalf el Blanco", añade el zapeador, provocando que Dani Mateo se parta de risa. "Me ha matado", le dice a su compañero.

"Sería ideal que, en vez de en el papa móvil fuera en el caballo", afirma Isabel Forner. María Gómez, por su parte, señala que el papa tiene una expresión un tanto extraña junto al equino. "Tiene cara así como de 'me gusta mucho, pero, ¿tenéis el ticket regalo?", afirma la zapeadora.

Peinado explica que este regalo, al igual que se hizo con la motocicleta, se va a subastar con fines benéficos. "Quiero pensar", expone Quique, "que hay una habitación en el Vaticano con todo lo que le van regalando".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.