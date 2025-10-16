¿Es la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia igual que la que cantó Leire? "Dijeron que no iban a cambiar y es literal"

Tras anunciar el regreso de Amaia Montero, La Oreja de Van Gogh publicaba un adelanto de su nueva canción. Sin embargo, hay gente que ha visto que se parece bastante al villancico que cantaba Leire. Zapeando escucha las dos y opina.

Ayer se hizo oficial el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh y, para ir abriendo boca, el grupo ha compartido un vídeo donde ensayan una nueva canción.

Sin embargo, como todo lo que rodea a la formación últimamente, el nuevo tema no ha llegado exento de polémica, porque hay gente que, nada más escuchar este adelanto, ha visto algo más que un parecido razonable.

"Es el villancico que hicieron con Leire, solo que con otra letra", afirma un tuitero. Para comprobarlo, Zapeando escucha las dos canciones y da su veredicto.

"Son absolutamente diferentes", reacciona irónico Quique Peinado, que asegura que "es como si una canción fuera de La Oreja de Van Gogh y la otra de La Ojera de Van Gogh". "Ellos han dicho a los fans que La Oreja no va a cambiar, y es literal", añade Dani Mateo.

