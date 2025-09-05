Ahora

Grupo de moteros cristianos

Regalan una moto al papa: "No sé qué pensará la Conferencia Episcopal de que sea un 'Ángel del Infierno'"

Un grupo de moteros cristianos ha regalado al sumo pontífice una BMW R18 de color blanco. El papa, además, de firmar el vehículo, se ha montado en la moto, algo que ha gustado mucho a los 'Jesus Bikers'.

"Si veis a los moteros como gente ruda, que huelen fuerte y monta peleas en bares de carretera... ¡estáis muy equivocados", afirma Isabel Forner. La zapeadora presenta a los 'Jesus Bikers', un grupo de moteros cristianos.

Este grupo ha recorrido Europa, durante tres días, para llegar hasta el Vaticano y hacerle un llamativo regalo al papa León XIV. Los moteros han regalado al sumo pontífice una espectacular motocicleta BMW R18 de color blanco.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el papa, tras firmar la moto, se sube lo que provoca que todo el grupo de moteros cristianos comiencen a aplaudir. "La moto papa, ¿cómo sería esto?", se pregunta Nacho García.

"No sé qué pensará la Conferencia Episcopal de que el papa sea un 'Ángel del Infierno'", añade García, "no es muy coherente". "Están ahora los 'Ángeles del cielo' que, en vez de pegarse, se meten en peleas e intentan dialogar", afirma Dani Mateo. "Ojo el 'Moto papi'", concluye Mateo.

