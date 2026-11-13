VÍDEO | Quique Peinado, sobre la actuación de la rapera en el mitin del PSOE: "Le han dicho cosas a Begoña Gómez, pero esta no se la esperaba"

"-¿A que no sales a rapear? -Que no, pásame la funda del cojín y verás", comenta Dani Mateo sobre la sorprendente actuación de la rapera en el mitin del PSOE. Los colaboradores de Zapeando se han quedado en shock al verlo, igual que la mujer del presidente, Begoña Gómez.

Esta noche ha comenzado oficialmente la campaña electoral, pero los partidos ya nos han dejado imágenes que no vamos a poder quitarnos de la cabeza.

Es el caso de la actuación de la rapera Julia de Arco, con funda de cojín en la cabeza, en el mitin del PSOE en Sevilla.

"Ojo con las rimas, le ha faltado decir: Yo voto al PSOE no te joe", comenta Iñaki Urrutia sorprendido por la poesía.

A Dani Mateo la actuación le "parece oro". El presentador no tiene ninguna crítica hacia la 'performance' de la rapera y aplaude a lo que le parece "un sujétame el cubata ¡de manual!".

Si alguien se quedó en shock durante la actuación fue la mujer del presidente, Begoña Gómez. "Fijaros en la cara de 'o canto, o le pido que no me mate'", comenta Quique Peinado.

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