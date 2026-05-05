"Este mayo, marcea": la previsión del tiempo de Belén Samper para esta semana con borrascas y bajada de temperaturas, en vídeo

Belén Samper debuta en Zapeando y deja una previsión del tiempo para una semana que se prevé tormentosa, con lluvias, bajada temperaturas y una borrasca que promete un fin de semana más propio de marzo que de mayo.

Belén Samper, que esta semana sustituye a un Francisco Cacho de vacaciones en Panamá, nos cuenta el tiempo que nos espera para esta semana, que se resume en que "este mayo, marcea".

Esta semana, explica, "va a ser tormentosa, aunque con una pequeña tregua". De este modo, encontramos tormentas fuertes en la mitad norte, como Aragón, Navarra, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que se encuentran en avisos amarillos.

Mañana habrá una "pequeña tregua" con algo de lluvia en el norte y el Mediterráneo, pero "en general un día mucho más tranquilo que el de hoy", señala la meteoróloga.

El jueves las tormentas "ganarán terreno" hasta que el sábado llegue una nueva borrasca que traerá lluvias y hará que las temperaturas bajen hasta ocho grados en algunas zonas. Con estas temperaturas tan frescas, ha vuelto la nieve en cotas de montaña, como los Pirineos, y se podría ver nevar por encima de los 1.700 metros.

Ávila será este fin de semana la capital más fría con 14 grados de máxima, mientras que en Madrid se alcanzarán los 19 grados.

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