VÍDEO | Víctor Algra valora la última extravagancia viral en redes: un submarino para loros

El dispositivo ha sido creado por un hombre que quería viajar a Bahamas con su loro. Se ha justificado en redes señalando que Bebe, que así se llama el animal, no estaba estresado mientras buceaba.

A muchas personas les gusta viajar con sus mascotas, pero lo que ha hecho un hombre de Iowa, Estados Unidos, va mucho más allá: ha construido un submarino para su loro Bebe y así que disfrute de unas vacaciones junto a él en Las Bahamas. ¿Qué pensará Víctor Algra de este dispositivo?

"Al resto de pájaros lo de hacer submarinismo no creo yo que les haga gozar demasiado", señala el veterinario, "eso sí, el 'like' es el 'like' y sabemos que las cosas extravagantes funcionan muy bien".

Algra señala que el vídeo en el que se puede ver a Bebe buceando en el mar ha alcanzado casi cuatro millones y medio de visualizaciones en Instagram. "El dueño ha colgado un vídeo explicando que solo fueron 15 minutos y que Bebe no estaba estresado", añade.

"Independientemente de las explicaciones, poner a bucear a loros parece más parte de un circo de redes sociales", expone el veterinario. "Aunque a alguien le pueda parecer divertido, puede estresarle y suponer riesgos innecesarios, además de que puede generar un efecto llamada a extravagancias cada vez mayores", concluye, "los animales son animales, no payasos que están para hacernos reír o entretenernos".

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