VÍDEO | Pilar Vidal habla de sus meriendas en casa de Isabel Preysler: "Ella se pone morada a comer, pero come muy sano"

Pilar Vidal tiene el auténtico planazo de este fin de semana: merienda en casa de Isabel Preysler. En este vídeo, desvela cómo es una reunión de este nivel y confiesa que alguna vez se ha llevado un táper.

Pilar Vidal nos desvela en Zapeando el auténtico planazo que tiene previsto para este fin de semana. El próximo viernes, la periodista tiene un "rencuentro" con sus "Golden Girls", lo que significa que tiene merienda en casa de Isabel Preysler.

La periodista, que colaboró en la biografía autorizada de la socialité, asegura que es "como de la familia": "Yo quería que me adoptaran", afirma Pilar, que sostiene que no ha comido "mejor" que en casa de Isabel Preysler.

"Hay mucha comida", explica Pilar, que desmonta un mito sobre Isabel Preysler y señala que "ella se pone morada a comer, lo que pasa que come muy sano". Sin embargo, no son cosas como tofu o semillas de chía, porque la periodista asegura que si fuera así "yo no iría a merendar".

Sin embargo, en esta merienda gourmet sí podríamos encontrar mini hamburguesas, souflé de patata o croquetas de chorizo caseras, todo preparado por la cocinera de la celebrity.

"Si hay un confinamiento yo quiero quedarme en casa de Isabel Preysler o de Santiago Segura", comenta Pilar, que cuenta que en alguna ocasión Isabel Preysler le ha llamado para preguntarle qué quiere que le preparen para cenar o comer. Además, reconoce que alguna vez se ha llevado "un táper" de estos encuentros y se ofrece a traer algo a Zapeando.

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