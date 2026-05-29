Alberto Rey, sobre la nueva película de Zendaya, 'El drama': "Es de las que me gustan, de las que te hacen pensar"

'El drama', de Robert Pattinson y Zendaya, ya está en nuestros cines y Alberto Rey nos ofrece con todo lujo de detalles qué le ha parecido: "La película propone una pregunta muy sencilla que cuando te la planteas te abre melones muy complejos", afirma. Da al play para verlo.

Este viernes, se estrena en los cines 'El drama', una película que protagonizan Robert Pattinson y Zendaya, y como cada semana el periodista y experto en cine Alberto Rey nos ofrece su opinión sobre los estrenos más sonados.

'El drama' es la historia de una pareja que está a punto de casarse y que durante una cena con amigos ella les confiesa un secreto de su pasado que pondrá patas arriba la relación e incluso su futura boda.

"Me ha gustado muchísimo. Me encanta esta película. Es una película de las que me gustan, una película de pensar, porque propone una pregunta muy sencilla que cuando te la planteas te abre melones muy complejos", admite Rey.

Y esa pregunta, dice, "no es qué harías si te enteraras del secreto de su pasado, de tu pareja, sino hasta qué punto somos nuestro pasado, si tenemos derecho a pasar página de verdad o si las manchas de lo que hemos hecho nunca se borran".

La dupla de protagonistas no puede ser mejor, "con la estrella irrompible que es ella y un actor interesantísimo que está teniendo una carrera magnífica", afirma Rey. Y sí, efectivamente, 'El drama' es "un dramón, pero tiene forma de comedia romántica", confiesa Rey. Esto es, "te ríes con ella". "Es una película a la que vas un poco por Zendaya y te quedas por la película (....) Es una película muy adulta, muy complicada y muy, muy, muy oscura", concluye nuestro experto en cine.

En el vídeo puedes ver al completo su análisis, junto a los divertidos comentarios de nuestros zapeadores.

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