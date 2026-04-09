VÍDEO | Pilar Vidal desvela cómo fue su reencuentro con Carlos Cuerpo tras convertirse en vicepresidente: "Me dijo que era su talismán"

La última vez que estuvo en Zapeando, Pilar Vidal dijo a Pedro Sánchez que quien realmente le gustaba era Carlos Cuerpo. Dos horas después era vicepresidente del Gobierno. ¿Casualidad? La periodista la explica en este vídeo.

Pilar Vidal vuelve a Zapeando para contarnos nuevas anécdotas de su vida rodeada de personas influyentes. La última nos demostraría que, tal y como afirma Quique Peinado, la periodista "pone y quita vicepresidentes".

La última vez que estuvo en Zapeando, Pilar mandó un mensaje a Pedro Sánchez y le dijo que le gustaba más Carlos Cuerpo. Dos horas después, el ministro de Economía se convertía en vicepresidente del Gobierno.

Pilar desvela que cuando coincidió con él en maquillaje "ni siquiera le conocía". Esta semana, explica, ha vuelto a encontrarse con él y asegura que le dijo: "Me has traído suerte, eres mi talismán".

En ese momento, cuenta Pilar, apareció un "aguafiestas" que le dijo que Cuerpo estaba casado. "Tranquilo, que no nos vamos a casar ahora mismo", le respondió ella.

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