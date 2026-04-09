Ahora

'Pilar Vidal Confidencial'

VÍDEO | Pilar Vidal desvela cómo fue su reencuentro con Carlos Cuerpo tras convertirse en vicepresidente: "Me dijo que era su talismán"

La última vez que estuvo en Zapeando, Pilar Vidal dijo a Pedro Sánchez que quien realmente le gustaba era Carlos Cuerpo. Dos horas después era vicepresidente del Gobierno. ¿Casualidad? La periodista la explica en este vídeo.

La última vez que estuvo en Zapeando, Pilar Vidal dijo a Pedro Sánchez que quien realmente le gustaba era Carlos Cuerpo. Dos horas después era vicepresidente del Gobierno. ¿Casualidad? La periodista la explica en este vídeo.

Pilar Vidal vuelve a Zapeando para contarnos nuevas anécdotas de su vida rodeada de personas influyentes. La última nos demostraría que, tal y como afirma Quique Peinado, la periodista "pone y quita vicepresidentes".

La última vez que estuvo en Zapeando, Pilar mandó un mensaje a Pedro Sánchez y le dijo que le gustaba más Carlos Cuerpo. Dos horas después, el ministro de Economía se convertía en vicepresidente del Gobierno.

Pilar desvela que cuando coincidió con él en maquillaje "ni siquiera le conocía". Esta semana, explica, ha vuelto a encontrarse con él y asegura que le dijo: "Me has traído suerte, eres mi talismán".

En ese momento, cuenta Pilar, apareció un "aguafiestas" que le dijo que Cuerpo estaba casado. "Tranquilo, que no nos vamos a casar ahora mismo", le respondió ella.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump mantiene a las tropas desplegadas y amenaza a Irán con una ofensiva "más fuerte" si falla el acuerdo
  2. Robles exige incluir a Líbano en el alto el fuego: "Tiene que ser extensivo y sin dudas de interpretación"
  3. La empresaria Carmen Pano reitera ante el Supremo que hizo dos entregas de 45.000 euros en Ferraz
  4. ¿Debería bajar a los 40 años la edad mínima para el cribado del cáncer de mama?: una petición que salvaría vidas
  5. El FBI ofrece una recompensa de hasta 25.000 dólares por pistas que ayuden a encontrar los restos mortales de Ana María Henao
  6. Los Javis, Almodóvar y Sorogoyen competirán por la Palma de Oro en el Festival de Cannes