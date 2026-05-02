VÍDEO | Francisco Cacho desvela cuál es el tren turístico más alto de Europa

El meteorólogo de laSexta explica que, para que este tren pueda recorrer sus vías, antes se deben despejar de toda la nieve que las cubre. Esto se lleva a cabo con una fresadora de nieve ferroviaria.

A pesar de que estemos en primavera, el Pirineo francés está lleno de nieve. Por ese motivo, existe un tren que se encarga de despejar el camino para la temporada turística en la zona. Francisco Cacho explica que es el tren de Artouste.

"Es el tren turístico más alto de Europa, a unos 2.000 metros de altura", cuenta el meteorólogo de laSexta. "Cada primera realiza esta espectacular labor de despeje de la nieve para abrir su temporada que empieza en mayo y termina en octubre", añade.

Cacho indica que este proceso es muy famoso gracias a las imágenes del tren recorriendo las vías ya que parece una pequeña tuneladora. Este tren "se abre paso por muros de nieve que pueden superar los seis metros de altura en las zonas de los ventisqueros", explica Francisco.

El meteorólogo explica que la estación desde donde sale este tren está a unos 40 minutos de la Estación de Formigal, en Huesca. "El tique cuesta unos 27 euros y, al final, llegas al espectacular lago glacial de Artouste", concluye.

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