El espectacular 'ritmazo' de una monja al son de Beyoncé: "Ha hecho los votos de pobreza, castidad y flow"

Olvídate de las monjas que rezan o cocinan dulces para luego venderlos. En este vídeo, una religiosa te va a mostrar lo que es capaz de hacer una religiosa con música de Beyoncé y grandes cantidades de 'flow'.

Generalmente, cuando pensamos en monjas nos las imaginamos rezando, entregando su vida a la fe o cocinando dulces para luego venderlos. Una visión algo "reduccionista", según Miki Nadal, a juzgar por lo que es capaz de hacer una religiosa en el vídeo sobre estas líneas.

En él podemos ver a una monja dándolo todo al son de 'Crazy in Love' de Beyoncé ante la atenta mirada y la sorpresa de un montón de espectadores que no dan crédito con el ritmo de la hermana.

"A esta monja la llaman 'Sorpresa de Beyoncé'", comenta Isabel Forner, que señala que la religiosa ha hecho los votos de "pobreza, castidad y flow".

"Es la protagonista de 'Los domingos: el musical'", señala Quique Peinado, mientras que Dani Mateo cree que era la monja que, en la conquista de América, "les entretenía bailando mientras les quitaban el oro".

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