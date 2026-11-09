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VÍDEO | El insólito robo de un ladrón que amenaza a los trabajadores para prepararse un durum

"Es inexplicable", reacciona Alfonso Arús al viral que ha mostrado en los 'eings' de Aruser@s. Un robo de lo más surrealista en el que el botín no ha sido el dinero, sino un durum recién hecho.

El surrealista robo de un ladrón que entra en un kebab, se prepara un durum y se marcha sin llevarse nada

Hay robos que desafían toda lógica y el que ha mostrado Alfonso Arús en Aruser@s es uno de ellos. Un ladrón ha entrado de madrugada en un restaurante de kebab en Suiza, ha amenazado a los trabajadores con un cuchillo para que salieran de la sala y, una vez que se ha quedado solo, se ha puesto manos a la obra para prepararse un durum.

Lejos de llevarse el dinero de la caja o cualquier otro objeto de valor, el protagonista del vídeo ha aprovechado la ocasión para hacerse la cena. Con toda la tranquilidad del mundo, se ha preparado el kebab a su gusto, con sus salsas y sus condimentos. "Es inexplicable", alucina Alfonso Arús al ver las imágenes.

"Era su sueño húmedo, rascar la carne en la máquina", bromea Óscar Broc en el plató.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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