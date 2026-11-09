VÍDEO | El insólito robo de un ladrón que amenaza a los trabajadores para prepararse un durum

"Es inexplicable", reacciona Alfonso Arús al viral que ha mostrado en los 'eings' de Aruser@s. Un robo de lo más surrealista en el que el botín no ha sido el dinero, sino un durum recién hecho.

Hay robos que desafían toda lógica y el que ha mostrado Alfonso Arús en Aruser@s es uno de ellos. Un ladrón ha entrado de madrugada en un restaurante de kebab en Suiza, ha amenazado a los trabajadores con un cuchillo para que salieran de la sala y, una vez que se ha quedado solo, se ha puesto manos a la obra para prepararse un durum.

Lejos de llevarse el dinero de la caja o cualquier otro objeto de valor, el protagonista del vídeo ha aprovechado la ocasión para hacerse la cena. Con toda la tranquilidad del mundo, se ha preparado el kebab a su gusto, con sus salsas y sus condimentos. "Es inexplicable", alucina Alfonso Arús al ver las imágenes.

"Era su sueño húmedo, rascar la carne en la máquina", bromea Óscar Broc en el plató.

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