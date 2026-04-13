VÍDEO | Paco Jiménez analiza el intento de venta de un sarcófago egipcio de 1.500 años: de la excavación ilegal al "currículum verosímil"

Paco Jiménez habla en este vídeo sobre la detención de dos personas en Egipto por intentar vender un sarcófago de 1.500 años que habían obtenido en una excavación ilegal. Un delito que, explica, no es excepcional.

Paco Jiménez habla en Zapeando de algunos de los robos de arte más sorprendentes de los últimos tiempos. La primera parada es Egipto, donde dos personas han sido detenidas por intentar vender un sarcófago de hace 1.500 años.

Según explica el periodista especializado en sucesos, la pieza, del periodo romano tardío, apareció en una excavación ilegal en una zona montañosa cerca del centro de Egipto. Un delito que no es excepcional, ya que meses atrás ya se detuvo a varias personas por robar 53 piezas arqueológicas para su venta.

Este tipo de excavaciones ilegales, señala Paco, se realizan en Egipto sin permisos o con documentación falsificada. Mientras tanto, el Gobierno egipcio lleva décadas intentando frenar el saqueo de piezas faraónicas y recuperar las que han sido vendidas ilegalmente.

El experto cuenta que muchas veces en estas excavaciones ilegales las piezas salen "dañadas" porque no se ha tenido el debido cuidado, mientras que de cara a su venta lo que hacen los delincuentes es crearle "un curriculum verosímil maquillando su procedencia, falsificando los certificados y moviéndola por varios países que tengan controles laxos".

El destino suele ser una "colección privada" o, si los ladrones lo han hecho muy bien y los documentos falsos "son muy buenos", podrían conseguir venderla a una casa de subastas o incluso un museo.

Si finalmente son cazados, Paco apunta que deben enfrentarse a multas, tanto el ladrón como el comprador, que incurre en un "delito de receptación".

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