VÍDEO | Paco Jiménez analiza el misterioso robo de 400.000 'KitKats': "No peligra el suministro de dulce"

Paco Jiménez explica en este vídeo uno de los robos más sorprendentes de la Semana Santa, el de 12 toneladas de 'KitKats' que han desaparecido de un camión que acababa de salir de una fábrica de Italia rumbo a Polonia.

En Italia han robado un camión cargado con más de 400.000 'KitKats' que acababa de salir de su fábrica con rumbo a Polonia y Paco Jiménez da los detalles de este misterioso suceso.

En total, se han sustraído unas 12 toneladas de estas chocolatinas y, explica el periodista, "no se sabe nada" del camión, "ni de la mercancía ni del conductor".

Según el fabricante, la investigación sigue en marcha y, apunta Paco, "no peligra el suministro de dulce para esta Semana Santa".

Pero ¿qué se puede hacer con semejante cantidad de chocolatinas? "¿Hay salida para venderlas destrangis una a una, colegio por colegio?", se pregunta Quique Peinado.

Paco señala que "es muy complicado colocar esta mercancía", más aún porque el fabricante pone en sus productos un sistema de rastreo basado en los códigos de lote de cada unidad.

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