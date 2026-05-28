VÍDEO | Espantar pájaros con una pistola de agua, el nuevo trabajo estrella del verano: "Puede sentirse como un francotirador"

Después de los socorristas y los controladores de acceso en las piscinas de la mancomunidad, llega el nuevo trabajo de verano que lo va a revolucionar todo: espantar pájaros con una pistola de agua.

El calor ya ha llegado y, con él, las piscinas y los trabajos de verano. Hoy en Zapeando, Nacho García nos descubre el mejor de todos: espantar pájaros con una pistola de agua.

Así lo muestra el vídeo sobre estas líneas, donde se puede ver a un empleado de un hotel recorrer el borde de la piscina con su 'arma' en busca de aves que se atrevan a acercarse a la piscina.

"Le pagan por esto", comenta Nacho García, que afirma que el hombre "puede recargar agua en la piscina y sentirse como un francotirador".

Isabel Forner, por su parte, considera que para este trabajo "lo importante es la actitud". Como la de este hombre, que "lleva una pistola de agua, pero parece que lleva una kalashnikov".

Dani Mateo, sin embargo, piensa en todas esas madres y padres de palomas envenenadas que, ante este método disuasorio, piensan: "En otros países están más avanzados, aquí son más punitivos".

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