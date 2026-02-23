VÍDEO | Paco Jiménez analiza el fenómeno de los 'therians': "No se trata de considerarse físicamente un animal"

El periodista explica que este fenómeno surgió en los años 90 en foros de Internet, pero ha conseguido popularizarse en nuestro país en los últimos días. Jiménez indica que los 'therians' se identifican con un animal a nivel interno o espiritual.

Desde hace unos días un fenómeno muy curioso ha conseguido hacerse viral en redes sociales: los 'therians'. "¿Es verdad que la palabra 'therians' viene de 'te voy a dar un guantazo que se te van a caer las orejas'?", pregunta Dani Mateo a Paco Jiménez.

El periodista explica que son "personas que se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal no humano". "No se trata de considerarse físicamente un animal", aclara, "sino que se trata de experimentar esa identificación a un nivel interno o espiritual".

Paco expone que esa identificación puede ser "tanto con un perro, un gato o una serpiente". "¿Yo me puedo identificar con un pez y no hablar en todo el programa?", pregunta Isabel Forner. Jiménez señala que, en algunos casos, "encuentran satisfacción en imitar esas conductas asociadas a ese animal". Por ese motivo repiten ciertos movimientos como trotar, caminar a cuatro patas o imitar sus sonidos.

En otros casos, como indica el periodista, los vínculos son más introspectivos y, por ese motivo, "no implican esa escenificación pública". "Si es por dentro, yo desde adolescente soy un perro", comenta Dani. Paco explica que la comunidad 'therian' surgió en la década de los 90 en foros de internet. "Sin embargo, en España se ha vuelto viral recientemente entre los adolescentes", añade.

