VÍDEO | Nacho García, al ver el look escogido por Nanpa Básico en los premios 'Lo Nuestro': "Qué vergüenza y qué envidia"

El zapeador ha hecho un repaso por los outfits más llamativos de esta gala dedicada a la música latina. Descubre los looks que ha destacado en el vídeo principal.

Este jueves se han celebrado en Miami, Estados Unidos, los premios 'Lo nuestro 2026'. En esta gala, además de reunir a los cantantes más destacados de la música latina, también dejaron looks para el recuerdo. Nacho García ha hecho una particular clasificación.

El primer outfit que valora el zapeador es el de la cantante Tokischa, que se puso un vestido blanco que dejaba al aire uno de sus pechos. "Aquí hay dos opciones", señala García: "O estaba dando de mamar y se le ha perdido el bebé o esta chica tiene unas ganas locas de coger una bandera de Francia y guiar al pueblo".

El siguiente look que ha escogido es el del astrólogo Alejandro Magno. Se puso un traje azul con motivos dorados que incluía una capa a juego. "Estamos ahora mismo ante el primero, como mucho el segundo, en la jerarquía después de Melchor, Gaspar y Baltasar", afirma Nacho.

También comenta el estilismo del influencer Chaparro Chuacheneger, que se puso una camisa y pantalón a juego con un estampado en blanco y negro. "¿Queréis saber qué fue de Dora la Exploradora?", pregunta Nacho. Y es que, además, el influencer lleva el pelo con un corte similar al personaje infantil.

El último outfit es el del músico colombiano Nanpa Básico, que escogió un traje de color gris aunque en lugar de llevar pantalón largo escogió unas bermudas. Además, llevaba también un sombrero del mismo color y zapatillas de estar por casa. "Qué vergüenza y, a la vez, qué envidia", señala Nacho.

