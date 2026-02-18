Alfonso Arús, sobre Firulais, la primera escuela para 'therians': "Yo empecé estudiando 'zorrería' y acabé en 'tortuguismo'"

El fenómeno viral del momento ha llegado a Aruser@s. Alfonso Arús alucina con esta rareza y desvela cómo es 'Firulais', la primera escuela para 'therians' del mundo. "Te enseñan a ladrar", afirma Hans Arús.

"Si buscas virales en las redes, solo te salen los 'therian'. No sé qué está pasando últimamente", afirma Hans Arús. El colaborador de Aruser@s está alucinando con esta nueva moda viral y se hace eco en el programa de laSexta de la apertura de una escuela para los jóvenes que se identifican como animales (y que están volviendo locos a sus padres).

Está ubicada en Argentina y ofrece "talleres, caminatas, conducta, saltos y expresión corporal inspirada en comportamiento animal". En este vídeo de AlertaMundoNews nos advierten de que no debemos confundirlo con el movimiento 'furry'. "Mientras que el 'furry' es una subcultura creativa que representa personajes, el 'therian' vive esa identidad como algo interno", indican.

Alfonso Arús cree que en este colegio se puede aprender a ser "un buen zorro, un buen lobo o una buena tortuga". "Yo estudio primero de Lobo. ¿Tú qué estudias? Tercero de tortuga", imagina que se dirán los alumnos entre ellos. "Yo empecé estudiando 'zorrería' y acabé en 'tortuguismo'", sigue proyectando.

"Y si estudias Lobo a lo mejor te convalida Perro, porque como son canes, a lo mejor coinciden algunos créditos", aporta Alba Gutiérrez. Lo que más sorprende a Angie Cárdenas es que el boom ha sido meteórico, tanto que ni ellos, expertos en detectar tendencias, no lo han visto venir.

