VÍDEO | Necko Vidal compara a BTS con el Mercadona: "Aunque no vayas, sabes el chiste y conoces a alguien obsesionado con él"

Necko Vidal habla en su sección de BTS, el grupo de k-pop que se ha convertido en un fenómeno de masas, colgando el cartel de 'no hay billetes' en sus dos conciertos en el Metropolitano.

Este fin de semana tenían lugar en Madrid los dos esperados conciertos de la banda BTS, los primeros de la 'boy band' en España, que reunieron en el Metropolitano a 140.000 personas entre las dos noches, convirtiendo a la capital en una auténtica fiesta del k-pop.

Necko Vidal le dedica su sección a este auténtico fenómeno de masas que compara con el Mercadona: "Aunque no vayas, sabes el chiste y conoces a alguien obsesionado con él", comenta.

El experto musical de Zapeando señala que BTS ha sido el primer grupo de k-pop en alcanzar el número uno en el 'Billboard 100', la prestigiosa lista de éxitos en Estados Unidos, con su canción 'Dynamite', que superó los 500 millones de reproducciones.

BTS tiene un origen humilde, ya que empezaron en una pequeña discográfica de Corea del Sur. Lo siete compartían un pequeño piso, apenas vendían discos y actuaban en eventos muy pequeños.

Sin embargo, el hecho de mostrarse en las redes como estrellas cercanas y compartir su día a día comenzó a construir una relación muy estrecha con sus fans. "La gente no solamente seguía las canciones, sino que sentía que estaba viendo crecer a siete chavales que perseguían un sueño", apunta Necko, que explica que mientras otros grupos hablaban de romances perfectos o vidas de lujo, ellos expresaban sus preocupaciones por sacar buenas notas o el miedo al fracaso.

La otra clave de su éxito, según Necko, es que BTS nunca ha tenido un sonido fijo, jugando con rap, pop luminoso, RnB, funk o hasta utilizando instrumentos tradicionales coreanos.

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