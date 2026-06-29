"¡Billetera... perdió la billetera!": el cántico de la afición de Argentina para encontrar al dueño de una cartera perdida, en vídeo

Nadie como los de la albiceleste para resolver problemas. Juna Manuel Montero perdió su cartera en plena fanzone de Argentina y la hinchada se ocupó, cántico mediante, de que volviera con su dueño.

Las aficiones de los países que participan el Mundial son uno más de la competición, pero cuando hablamos de los argentinos, la cosa pasa a un siguiente nivel.

Como muestra, lo que hizo la hinchada albiceleste cuando uno de ellos se encontró en el suelo una cartera, o según María Gómez, "billetera", perdida.

"¡Billetera... perdió la billetera! ¡Perdió la billetera!", empezaron a entonar los argentinos, que convirtieron el suceso en un cántico más para después mencionar a su dueño en concreto: "Juan Manuel Montero".

Finalmente, cuando apareció el dueño de la cartera, lo celebraron como si acabara de marcar Messi en el último minuto. "Lo mejor es que no le han cantado: '¡Estaba vacía! ¡Me lo gasté en sangría!'", comenta Nacho García.

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